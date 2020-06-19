السيد السيستاني في مرقد امير المؤمنين (ع) لرفع بلاء كورونا

2020/06/19 | 16:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة مرقد الامام علي (عليه السلام) ....

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