علماء ألمان يوضحون تأثير تناول كوب ماء صباحا

2020/06/19 | 16:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أثبت علماء من ألمانيا، أن تناول كوب ماء اعتيادي على الريق يوميا مفيد جدا للجسم، لأنه يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن الزائد.أجرى العلماء الألمان دراسة في إحدى الجامعات الألمانية، تضمنت متابعة الحالة الصحية لمتطوعين من الجنسين، يتناولون كوب ماء على الريق يوميا.وتشير صحيفة The Times Hub إلى أن […]

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