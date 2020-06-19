الانبار تكشف عن دعم اممي لأنهاء ملف النازحين وعودتهم الى مناطقهم المحررة

2020/06/19 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الجمعة، ان الانبار حصلت على تعهدات اممية لأنهاء ملف النازحين وعودة كافة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة .وقال ابو ريشة في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة في العراق والمنسق المقيم للشؤون الانسانية ريتشارد دبليو ديكترس تعهد […]

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