هيئة الحشد الشعبي تعلن دفن 79 متوفياً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/06/19 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، دفن تسعة وسبعين متوفياً بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال بيان لإعلام الحشد، إن اللواء الثاني دفن تسعة وسبعين متوفيا بكورونا بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات الإسعاف وردهات المتوفين الذين كانوا يرقدون في مستشفيات العزل الصحي بأحدث الاجهزة الطبية.

وكان مصدر من فرقة الامام علي القتالية، قد كشف في وقت سابق، عن أعداد جثث المتوفين بسبب فيروس كورونا، والذين تم دفنهم في مقبرة وادي السلام الجديدة.

وقال المصدر، إن عدد الجثث للمتوفين المصابين بفيروس كورونا التي تم دفنها من قبل الفرقة بالمقبرة الخاصة لهم بمحافظة النجف بلغ ثمانمئة وخمسين جثة، مشيراً إلى أن جميع المتوفين تم بناء قبورهم من قبل متطوعي الفرقة.

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