القائد المنتظر وغضب مورينيو في صدر صحف إنجلترا

2020/06/19 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

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اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بإشادة أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، بلاعبه ماركوس راشفورد، وذلك قبل ساعات من مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

وعنونت صحيفة “ديلي إكسبريس”: “القائد..



إنسان رائع”، وذلك في إشادة سولسكاير بمقومات لاعبه راشفورد التي ستدفعه لأن يصبح قائدا لمنتخب إنجلترا يومًا ما.

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