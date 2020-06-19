رسميًا.. دورتموند يؤمن بقاء بوركي حتى 2023

2020/06/19 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع الحارس السويسري رومان بوركي على عقد جديد مع نادي بوروسيا دورتموند، اليوم الجمعة، لينهي الجدل بشأن مستقبله مع الفريق.

النادي الألماني أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي، ظهر الجمعة، توقيع بوركي على عقد يُبقيه داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك حتى 30 يونيو/حزيران 2023.

وكان عقد صاحب الـ29 عامًا على مشارف الانتهاء في صيف 2021، ليتفق الطرفان على تمديده لمدة موسمين إضافيين.

وجاء هذا الإعلان الرسمي لينهي كافة التكهنات التي أحاطت بمستقبل حارس دورتموند، بعد ارتباطه مؤخرًا بالانتقال لنادي تشيلسي.

من جانبه، قال بوركي لموقع ناديه الرسمي: “أشعر براحة كبيرة في دورتموند، وكذلك بثقة مسؤوليه في قدراتي، بالإضافة للمدرب وزملائي”.

وانضم بوركي إلى أسود الفيستيفال عام 2015، قادمًا من فرايبورج الألماني، ليظهر مع الفريق بعدها في 206 مباريات رسمية، حافظ على نظافة شباكه في 75 لقاء منها.

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