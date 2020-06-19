إطلالات “الجولاني” في إدلب: رسائل سياسية عبر السلوك والملابس

2020/06/19 | 16:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ تشكيل #جبهة_النصرة، في أواخر عام 2011، بقيت شخصية “أبي محمد الجولاني”، زعيم هذا التنظيم، مجهولةً للعالم، فكانت وسائل الإعلام والمراكز البحثية لا تعرف إلّا معلومات شحيحة عنه.بقيت شخصية “الجولاني” غامضة حتّى إعلان انفصال…

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