2020/06/19 | 16:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل #تركيا عملياتها العسكرية في مناطق #إقليم_كردستان، بذريعة محاربة حزب “العمال الكردستاني”، وهو ما يعترض عليه #العراق ويعتبره خرقاً للسيادة وتدخلاً سافراً بالشأن الداخلي.واحتج العراق على ما أسماه الأعمال الاستفزازية التركية شمال البلاد داعياً…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: القوات التركية تتوغل في كردستان بسبب صدام حسين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي كردي: القوات التركية تتوغل في كردستان بسبب صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).