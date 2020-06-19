الصحة: العراق بدأ بتصنيع العلاج الروسي

2020/06/19 | 16:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد وزير الصحة حسن التميمي، بدأ العراق تصنيع العلاج الروسي المضاد لفيروس كورونا، فيما أكد صدور توجيه من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بـ"تحريك المستشفيات المتوقفة".

قال الوزير في تصريح تابعه "ألترا عراق"، إن "رئيس الوزراء وجه بتحريك المستشفيات المتوقفة".

لفت إلى أن "العراق بدأ بتصنيع العلاج الروسي، وسيتوفر نهاية الأسبوع المقبل".

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