نائب : جثث المتوفين بكورونا تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات

2020/06/19 | 16:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….قال عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية جاسم البخاتي إن جثث المتوفين بفيروس كورونا تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في العراق.وذكر البخاتي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة انه “وصلتنا مناشدات من مؤسسات صحية وخاصة مستشفى الكندي بان هناك مجموعة من الجثث وهناك تباطؤ في عملية نقلها ودفنها بالرغم مما يقدمه الحشد […]

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