2020/06/19 | 16:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البخاتي: جثث المتوفين بكورونا تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات .. وندعو مؤسسات الدولة الى المساهمة مع الحشد في نقلها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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