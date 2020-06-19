صور .. هذا ما خلّفه القصف التركي من

2020/06/19 | 17:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة شفق نيوز، صورا حصرية تظهر آثارا مدمرة للقصف التركي الذي يطال حتى اللحظة قرى حدودية مع إقليم كوردستان العراق.

وخلّف القصف التركي الذي بدأ منذ أسبوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتظهر الصور ادناه حجم تلك الخسائر التي طالت حتى عجلات المواطنين في إقليم كوردستان.

وافاد مصدر محلس مسؤول يوم الجمعة بارتفاع حصيلة القصف الجوي التركي الذي استهدف ناحية "شيلادزي" في محافظة دهوك.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المقاتلات الحربية التركية استهدفت عجلة نوع "بيك آب نيسان" يستقلها اربعة مدنيين في ناحية "شيلادزي".

واضاف المصدر ان القصف اسفر عن مقتل الذين كانوا بالسيارة كافة، مشيرا الى ان جثث الضحايا متفحمة واختفت ملامحها لشدة الحروق.

وافاد مسؤولان محليان في وقت سابق من اليوم بمقتل ثلاثة مدنيين بقصف جوي شنته طائرات حربية تركية استهدف محافظة دهوك.

واكد مدير ناحية شيلادزي وارشين سلمان مقتل اثنين من المدنيين اليوم بالقصف التركي في قرية تابعة للناحية

من جانبه قال مدير ناحية "كاني ماسي" سربست عقرواي ان الاهالي عثروا على جثة شخص مدني من قرية ديلكا التابع للناحية التي تعرضت الى قصف جوي تركي يوم الاربعاء المنصرم.

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