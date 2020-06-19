الاستخبارات العسكرية لـ” العهد نيوز”: اعتقال “داعشي” بحملة تفتيش غربي الانبار

2020/06/19 | 17:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مصدر امني في شعبة الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن اعتقال “داعشي” بحملة تفتيش غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز، ان” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة نفذت حملة تفتيش استهدفت مناطق مختلفة من قضاء حديثة غربي الانبار وتمكنت من خلالها اعتقال احد عناصر داعش الاجرامي […]

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