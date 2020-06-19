شاهد.. نجم برشلونة يستفز جماهير ريال مدريد بتعليقه على مباراة الملكي مع الخفافيش

2020/06/19 | 17:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سخر التشيلي أرتورو فيدال نجم برشلونة بطريقة غير مباشرة من إلغاء هدف لفالنسيا في مباراته أمام مضيفه ريال مدريد أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني “الليغا”.ونشر فيدال ضمن خاصية “الستوري” عبر حسابه في “إنستغرام” بعد انتهاء المباراة بفوز الريال بثلاثية نظيفة، صورة لرمز تعبيري ضاحك بالإضافة […]

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