2020/06/19 | 17:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص أعلن المخرج السينمائي نوزاد شيخاني اليوم في تصريح خاص لــ “ايزيدي 24” عن “تأسيس شركة للإنتاج السينمائي والفني في المانيا، تحديداً في مدينة كولونيا بالتعاون مع مجموعة من السينمائيين الألمان”.هذا وقد أفادنا المخرج شيخاني حول أهم دوافع تأسيس هذه الشركة، قائلاً إن “من أهم الأسباب التي دفعتنا لتأسيس شركة للإنتاج …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوزاد شيخاني يتعاون مع سينمائيين ألمان في تأسيس شركة للإنتاج السينمائي والفني في المانيا) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوزاد شيخاني يتعاون مع سينمائيين ألمان في تأسيس شركة للإنتاج السينمائي والفني في المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).