بعد إطلاق “حملة حيدر”.. الحلبوسي يستجيب ويتكفل بتلبية متطلبات علاجه

2020/06/19 | 17:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استجاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، لـ”حملة حيدر”، التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدَّر وسم الحملة تريند تويتر يوم أمس وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقته “يس عراق”، أن “رئيس مجلس النواب تكفل بتلبية متطلبات علاج الشاب حيدر استجابة للحملة التي أطلقت”.استجاب رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii لـ #حمله_حيدر […]

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