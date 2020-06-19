لاعبا المنتخب الوطني يكسران قواعد الحجر الصحي بحفلة صاخبة

2020/06/19 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اثار لاعبا المنتخب الوطني ونادي الشرطة، ضرغام اسماعيل ووليد سالم، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كسر قواعد الحجر الصحي.وانتشر فيديو للاعبين وهما يتواجدان في حفلة صاخبة بالعاصمة بغداد رغم تحذيرات لجنة الصحة والسلامة بالابتعاد عن التجمعات.وسجلت وزارة الصحة في العراق 1463 يوم امس الخميس.انتهى/ 25 ل

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