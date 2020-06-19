2020/06/19 | 17:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا تنعش مهنة النجارة.. المحلي سيد السوق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تنعش مهنة النجارة.. المحلي سيد السوق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تنعش مهنة النجارة.. المحلي سيد السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).