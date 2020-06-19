رئيس اقليم كوردستان يقطع عهدا للناجين من العنف الجنسي وخاصة الايزيديين

2020/06/19 | 17:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة التزام السلطات في الاقليم في تلبية احتياجات الناجين من العنف الجنسي.

وقال بارزاني في تغريدة على "تويتر" اليوم بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات الصراع ، "أحيي شجاعة ومرونة الناجين وتصميمهم على التغلب على التحديات".

واضاف "نؤكد من جديد التزامنا بتلبية احتياجات الضحايا ، وخاصة الناجين الإيزيديين من فظائع داعش".

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