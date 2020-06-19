السعودية: تسجيل 4301 إصابة جديدة بكورونا والمجموع 150292

2020/06/19 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية انخفاضا ملموسا لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن رصد 4301 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 4757 إصابة أمس الخميس، و4919 إصابة أول أمس الأربعاء.وكشفت الوزارة في بيانها اليومي عن ارتفاع عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″ التي تم […]

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