قائد الجيش الايراني: سننتج عشرات الصواريخ تكريما لكل شهيد

2020/06/19 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي عن نجاح مناورات “شهداء رمضان الابطال” التي جرت شمال المحيط الهندي، قائلا ان الاعداء يجب ان يعلموا اننا سننتج عشرات الصواريخ تكريما لكل شهيد.وفي رسالة وجهها الى قائد القوة البحرية للجيش الاميرال حسين خانزادي اعرب اللواء عبدالرحيم موسوي عن تقديره للتنفيذ الناجح لمناورات القتال […]

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