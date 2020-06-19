2020/06/19 | 17:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الجمعة على ضرورة العمل على المستويين الإقليمي والدولي لمنع تدخل الدول الأخرى في الشؤون الداخلية العراقية.

جاء ذلك في اتصال هاتفيّ جمع بين حسين ونظيره القبرصيّ نيكوس خريستودوليديسن، حيث قدَّم الأخير تهانيه إلى بمناسبة تسنّمه منصبه وزيراً لخارجيّة جمهوريّة العراق.

وأعرب حسين، وفق بيان للخارجية العراقية، عن "تطلّعه لإجراء لقاء ثنائيّ في إطار تفعيل العلاقات الثنائيّة بين البلدين"، داعياً إلى تأطير العلاقة عبر توقيع مُذكّرات تفاهم.

وأبدى حسين ترحيبه بالشركات القبرصيّة والمستثمرين للعمل في العراق؛ لما يُمثّله من بيئة استثماريّة واعدة.

وتطرّق حسين الوزير إلى عدد من القضايا الوطنيّة، ومنها: "ضرورة العمل المشترك على المُستوى الإقليميّ والدوليّ؛ لمنع تدخّل الدول الأخرى في الشؤون الداخليّة العراقيّة، وحماية السيادة".

وأشار إلى أن "الاستقرار الداخليّ ينعكس على استقرار المنطقة"؛ مُعلّلاً ذلك بأنّ "التوتر يُؤدّي إلى زعزعة الوضع الأمنيّ في المنطقة، ومن ثم يتأثر السلام الدوليّ".

من جهته أشاد نيكوس خريستودوليديسن بتوجّه العراق نحو توسيع علاقاته مع دول الخليج كافة، ودول الجوار على أساس المبدأ المتبع في السياسة الجديدة للخارجيّة العراقية، وهي خلق التوازن في هذه العلاقات.

وأشار إلى أن التوتر بين دول المنطقة يجب أن يُحَلّ عن طريق الحوار، وعدم التدخّل في الشأن الداخليّ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فؤاد حسين يحدد المسار: هكذا سنضع حداً للتدخل في شؤوننا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فؤاد حسين يحدد المسار: هكذا سنضع حداً للتدخل في شؤوننا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).