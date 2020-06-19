إصابة 604 بكورونا بالكويت.. و393 بالإمارات .. وعمان 710.. ولبنان 15 .. وفلسطين 39

2020/06/19 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت الإمارات تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 44145 حالة، منذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.كما أعلنت عن وفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد […]

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