2020/06/19 | 17:43 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق شاب باحد الانهار جنوب محافظة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 17:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق شاب باحد الانهار جنوب محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق شاب باحد الانهار جنوب محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).