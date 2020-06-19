2020/06/19 | 17:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الجمعة إن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل يجب عليه رد 6.7 مليون يورو (7.51 مليون دولار) إلى ناديه السابق عقب خسارته دعوى قضائية بشأن مكافأة لم يحصل عليها.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو في 2017 لكنه رفع دعوى قضائية ضد النادي الإسباني بشأن شروط عقده الأخير مع النادي القطالوني قبل رحيله بعام واحد مدعيا انه يستحق 43.6 مليون يورو.

وأضاف برشلونة في بيانه ”يعرب برشلونة عن رضاه بالحكم المعلن اليوم فيما يتعلق بالدعوى القضائية التي تخص نادي برشلونة واللاعب نيمار جونيور بشأن مبلغ مكافأة التوقيع لاخر تجديد لعقد اللاعب.

”رفض الحكم تماما ادعاء اللاعب بحقه في الحصول على 43.6 مليون يورو وقبل جانبا كبيرا من دفاع برشلونة، ونتيجة لذلك يجب على اللاعب رد 6.7 مليون يورو للنادي.

”بما أنه يحق لممثلي اللاعب الطعن على القرار، سيواصل النادي الدفاع بقوة عن مصالحه المشروعة“.

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي نيمار للتعليق.

ورغم النزاع القانوني الطويل بين الطرفين، حاول برشلونة التعاقد مع نيمار العام الماضي لدرجة أن اللاعب امتنع عن التدريب مع باريس سان جيرمان في محاولة لإجبار النادي على الموافقة على رحيله ما أثار احتجاجات غاضبة ضده من جماهير النادي الفرنسي.

ولم تتم الصفقة في النهاية، حيث ادعى ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان أن برشلونة فشل في دفع المبلغ الذي طلبه النادي للمهاجم الذي شكل ثلاثيا هجوميا خطيرا مع ليونيل ميسي ولويس سواريز بين عامي 2014 و2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يخسر دعوى قضائية ضد برشلونة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يخسر دعوى قضائية ضد برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).