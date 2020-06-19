مفوضية حقوق الإنسان تحذر من نقص الأوكسجين بردهات الإنعاش

2020/06/19 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، من مخاطر نقص الاوكسجين في ردهات الإنعاش بالمستشفيات.

وأشار البياتي في تغريدة على تويتر، الى وجود تقديرات حول نقص في الأوكسجين بردهات الانعاش بمقدار ثلاثين طناً يومياً، متسائلا عن مكمن الخلل والسبب في حرمان المرضى من الاوكسجين، على الرغم من قيام الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية بإنتاج تلك المادة.

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