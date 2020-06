هل تريد تعلم البرمجة؟ إليك 5 كتب ينصح بقراءتها مدير موقع توظيف المبرمجين

2020/06/19 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

إذا كنت تتطلع إلى إضافة مهارة فنية جديدة إلى مهاراتك المتعددة، ففكر في تعلم البرمجة.



فوظيفة مهندس البرمجيات هي واحدة من أكثر الوظائف المرغوبة، والأفضل أجرا اليوم، وعلى الرغم من وجود العديد من الدورات التدريبية المجانية عبر الإنترنت -التي تقدمها مواقع معروفة من أمثال جامعة هارفارد وأكاديمية خان (إحدى منصات بيل غيتس المفضلة)- فإن تعلم البرمجة حصريا عبر الإنترنت يمكن أن يمثل تحديا.

ففي بعض الحالات، هناك مفاهيم أكثر عمقا تتطلب قراءة مكثفة لفهمها.



هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه الكتب المتخصصة حول البرمجة مفيدة.

ويقول فيفك رافيسانكار الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لهاكر رانك (HackerRank) وهو موقع يقدم الاختبارات الفنية والمقابلات عن بعد لتوظيف مطوري البرامج للشركات الكبرى، إنه قبل حصوله على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب، قام بتدريس نفسه أساسيات البرمجة، جزئيا، عن طريق اليوتيوب والكتب.

بالإضافة إلى تأسيس هاكر رانك الذي جمع أكثر من 60 مليون دولار من التمويل، وأصبح منصة متكاملة للعديد من الشركات التي توظف مهندسي برمجيات، عمل رافيسانكار أيضا مبرمجا في أمازون.

فيما يلي أهم اختيارات رافيسانكار للكتب التي قرأها.

“برمجة بايثون: مقدمة لعلوم الحاسوب” بقلم جون زيل

هذا الكتاب (Python Programming: An Introduction to Computer Science) للمبتدئين، لأنه من المفترض أن يكون كتابا دراسيا لدورة تمهيدية على مستوى الكلية في هندسة البرمجيات.



يستخدم لغة بايثون (Python) وهي واحدة من أكثر لغات البرمجة شعبية في العالم، لتعليم القراء.

قال رافيسانكار “رغم كونه كتابا دراسيا فإن برمجة بايثون سهلة القراءة.



ومع وجود عدد من التمارين التي يمكنك ممارستها، فإنه يستحق أن نخصص له وقتا”.

برمجة بايثون من الكتب المهمة للمبتدئين في البرمجة

“كود نظيف: كتيب عن حرفية البرمجيات الرشيقة” بقلم روبرت مارتن

قال رافيسانكار إن كتاب (Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship) مثالي لأي شخص لديه فهم أساسي لهندسة البرمجيات ويتطلع إلى الانتقال من كتابة كود فوضوي إلى كود نظيف ومنطقي، وهو أمر تبحث عنه شركات البرمجة والتكنولوجيا بشكل متزايد.

وذكر أيضا “الجودة الحقيقية تأتي من التعليمات البرمجية النظيفة.



هناك حركة متزايدة في عالم تطوير البرامج لتجاوز مجرد كتابة الأكواد بدون تنسيق”.

ويقدم كتاب مارتن أمثلة واضحة حول كيفية تحويل التعليمات البرمجية الخاصة بك عن طريق تغيير الطريقة التي تفكر بها.

كتاب كود نظيف مثالي لأي شخص لديه فهم أساسي لهندسة البرمجيات

“شيفرة: اللغة المخفية لأجهزة الحواسيب والبرمجيات” بقلم تشارلز بيتزولد

قال رافيسانكار إذا كنت تعمل في مجال التكنولوجيا، أو كنت مهتما بالتكنولوجيا عن بعد، فيجب عليك قراءة كتاب (Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software) ولا يتعلق هذا الكتاب بتعليم القراء كيفية البرمجة، بل بناء معرفتك بكيفية عمل التكنولوجيا.



من الدوائر الكهربائية ورمز مورس إلى تطوير كود البرمجيات، يقرأ معلمو هذا الكتاب كيف يمكن أن تجعلك تقدر التكنولوجيا أكثر من ذلك بكثير.

قال رافيسانكار “لست بحاجة إلى كتابة سطر من التعليمات البرمجية لفهم محتويات هذا الكتاب، والحصول على تقدير عميق لما يحدث حقًا كل مرة تستخدم فيها الحاسوب المحمول أو الهاتف الذكي”.

لا يتعلق هذا الكتاب بتعليم القراء كيفية البرمجة، بل بناء معرفتك بكيفية عمل التكنولوجيا

“الكود الكامل: دليل عملي لبناء البرامج، الإصدار الثاني” بقلم ستيف ماكونيل

سيجد المطورون الصغار مدى فائدة هذا الكتاب الكلاسيكي (“Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Second Edition” by Steve McConnell) في التعلم لبناء فهمهم لتطوير البرامج.



وقد وصف رافيسانكار هذا الكتاب بأنه “أحد أكثر المقدمات شمولية للبرمجة”.

وقال أيضا “البساطة موضوع مشترك في الكتاب بأكمله، وهو محق في ذلك.



إن تطوير البرمجيات معقد بشكل كبير، ولكن أفضل رمز غالبا ما يأتي من البحث عن البساطة، ومن السهل جدا على التعقيد أن يصبح قاتلا”.

المطورون الصغار سيعرفون مدى فائدة هذا الكتاب الكلاسيكي في التعلم لبناء فهمهم لتطوير البرامج

“المبرمج الواقعي: رحلتك إلى الأستاذية” بقلم أندرو هانت وديفيد توماس

يقدم كتاب (“The Pragmatic Programmer: your journey to Mastery” by Andrew Hunt and David Thomas) نظرة عامة حول مفهوم المبرمج الجيد، سواء كنت مستقلا أو شخصا يأمل في تولي دور إداري بهندسة البرمجيات.



ووصف رافيسانكار الكتاب بأنه “واحد من أفضل الكتب التي يمكنك العثور عليها.”

ويشرح قائلا “يتجاوز المؤلفون الحديث عما يجب عليك فعله، ويقدمون دليلا شاملا لكيفية تغيير نهجك.



إنها مليئة بالمفاهيم عالية المستوى التي ستحسن أي بيئة تطوير، ويتم توصيلها جميعا بطريقة مباشرة جدا”.

كتاب المبرمج الواقعي يقدم نظرة عامة حول مفهوم المبرمج الجيد

