الكاظمي ينعى القائد السابق لعمليات بغداد عبد الحسين التميمي

2020/06/19 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القائد السابق لعمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان الكاظمي تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفقيد اللواء الركن عبد الحسين التميمي، الذي تعرض الى وعكة صحية شديدة اثناء اداءه الواجب، مضيفا ان الراحل أمضى حياته في خدمة العراق بكل تفان واخلاص وشجاعة، في جميع الواجبات والمهام التي اوكلت اليه.

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