2020/06/19 | 17:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تضع اجهزة الحماية "تحت الذبذبة" لحماية منظومة الطاقة من الانهيار بالعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تضع اجهزة الحماية "تحت الذبذبة" لحماية منظومة الطاقة من الانهيار بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).