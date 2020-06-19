الكشف عن دعم أممي لأنهاء ملف النازحين وعودتهم إلى منازلهم في الانبار

2020/06/19 | 17:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _الانبار كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الجمعة، ان الانبار حصلت على تعهدات اممية لأنهاء ملف النازحين وعودة كافة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة .وقال ابو ريشة في تصريح صحفي، ان ” الممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة في العراق والمنسق المقيم للشؤون الانسانية ريتشارد دبليو ديكترس تعهد للحكومة الانبار المحلية بإنهاء ملف النازحين وعودة كافة الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة من خلال دعم هذه الاسر ماديا وتهيئة كافة الاجواء لعودتهم وتعويضهم ماديا لإنهاء معاناتهم “.واضاف ان” هنالك توجه اممي لدعم الحكومة المحلية في الانبار لإنهاء ملف النازحين وفق خطة تضمن اطلاق مشاريع عمل لكل اسر تروم العودة الى مناطقها الاصيلة لرفع المستوى المعيشي لأسر النازحة ، مبينا ان” تسريع هذه الاجراءات من قبل بعثة الامم المتحدة سوف تساهم على عودة كافة الاسر النازحة الى مناطقها المحررة ، موضحا ان” عدد الاسر النازحة في مخيمات النزوح في قضاءي عامرية الصمود والحبانية نحو 1450 اسرة نازحة “.

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