الكهرباء تطلب من الحكومات المحلية الألتزام بالحصة المقررة لكل محافظة

2020/06/19 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تود وزارة الكهرباء أن تعلم جميع الجهات الرقابية والتشريعية والحكومات المحلية انها وزارة إتحادية مركزية تعمل حكومياً وتنفيذياً وإدارياً من خلال توجيهات مجلس الوزراء وإنها ملزمة بتقديم الخدمة للمواطنين في عموم العراق.وإن مشاريعها وبناها التحتية والأستراتيجية لا تخضع لأي قرارات غير الحكومة المركزية.وعليه تود أن تشعر السادة المحافظين المحترمين والحكومات المحلية بضرورة الألتزام بقرارات الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات بشأن الإلتزام بالحصة المقررة لكل محافظة وان عدم الألتزام يأثر سلباً على باقي حصص المحافظات الاخرى،وأن أجهزة الحماية (تحت الذبذبة )الموضوعة في بعض المحطات والمحولات والخطوط هو لحماية عموم المنظومة الكهربائية من الأنهيار وخروج الاحمال عن السيطرة.كما توضح إن إنشاء اي محطة توليدية او تحويلية او إنشاء خطوط ناقلة للطاقة في محافظة معينة لا يعني أن تلك المحطة وإنتاجها وتحويلها هي مخصصة لتلك المحافظة فقط، وانما هي ملك لجميع الشعب العراقي ومحافظاته.وأن ملاكات الوزارة ومنتسبيها يعملون وفق برنامج حكومي مقر من قبل الحكومة المركزية وان مؤشرات تقييم الأداء للعاملين وتغييرهم هو من صلاحيات الوزارة الأتحادية.

وبالوقت الذي تستنفر فرق صياناتنا العاملة على مدار اليوم رغم جائحة كورونا وتحديات الوضع الاقتصادي وعدم إقرار الموازنة لمعالجة اي طواريء يحصل على الشبكة الكهربائية أو محطاتها التوليدية والثانوية، نشيد فيه بتعاون الحكومات المحلية والسادة المحافظين المحترمين بدعم جهود الوزارة ونطالب التزامهم بالحصص المقررة لمحافظاتهم بغية أن لايأثروا سلباً على بقية المحافظات والحفاظ على المنظومة الكهربائية من الانهيار بسبب زيادة الأحمال.

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بغداد اليوم-بغداد

أكد مصدر مسؤول في فرقة الامام علي القتالية اللواء الثاني-الحشد الشعبي، الجمعة، سلامة جميع الفريق التطوعي الذي يتولى تجهيز ودفن جثامين المتوفين بجائحة فيروس كورونا الوبائي في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف.

وبين المصدر، في بي

بغداد اليوم- واسط

أعلنت دائرة صحة واسط، الجمعة، تماثل 69 مصابا بفيروس ورونا للشفاء هذا اليوم في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "69 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء وخرجوا من اماكن الحجر الصحي في محافظة واسط"

بغداد اليوم- البصرة

طالب محافظ البصرة اسعد عبد الأمير العيداني، اليوم الجمعة، وزارة النفط بالزام الشركات النفطية ضمن جولات التراخيص بتطبيق شروط ومعايير البيئة، مشيراً الى ان حكومة البصرة سبق وان طالبت الشركات النفطية بذلك وفق كتب مخاطبة رسمية .

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