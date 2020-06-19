عضو بالمالية النيابية يعلق على منحة واشنطن لمساعدة العراق في مواجهة كورونا

2020/06/19 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

علق عضو اللجنة المالية، حنين قدو، الجمعة (19 حزيران 2020)، على المنحة المالية التي قدمتها واشنطن لمساعدة العراق في مواجهة فيروس كورونا.

وقال قدو لـ(بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة الامريكية لن تمنح العراق اموالا كهبة مقابل ابقاء قواتها في البلاد"، مبينا ان "بقاء القوات الامريكية في العراق أمر مرفوض على الرغم من أن هناك قوى سياسية أخرى تعمل بقوة على ابقاء تلك القوات في البلاد".

واضاف أن "واشنطن لن تعمل على تقديم مبالغ مالية للعراق مقابل ابقاء قواتها على اراضينا".

وتابع قدو أن "الازمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد تعاني منها اغلب دول العالم، نتيجة أزمة فيروس كورونا وكذلك تدني اسعار النفط نتيجة الكساد الذي ضرب الاسواق العالمية والحركة الاقتصادية".

وأشار إلى أن "هناك تعهدات من بعض الدول الاوروبية بمنح العراق قروضا مالية لتغطية بعض النفقات، وهناك قروض صغيرة من المانيا لتحسين واقع الطاقة الكهربائية والقيام بتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الصغيرة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، أكد الخميس، أن الولايات المتحدة الأميركية، أبدت استعدادها لمساعدة العراق في تجاوز الازمة المالية الحالية.

وقال شيروان ميرزا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجية الأميركي أعلن استعداد بلاده لتقديم مبالغ مالية لمساعدة العراق في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة"، مشيرا الى انه "لم يعلن عن شروط بلاده ازاء تلك المساعدة في حال تحققت".

وأضاف ميرزا، أن "وزارة المالية تتفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على تمويل، لكنها لم تصل الى أي اتفاق حتى الان".

وبين عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "الحكومة تسعى للاقتراض من أجل تأمين رواتب الموظفين، وليس تأمين الموازنة الاستثمارية، لكننا أكدنا في اجتماعنا مع وزير المالية على أن يذهب جزء من تلك القروض إلى الاستثمار".

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