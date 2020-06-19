الحكومة العراقية تستجيب لـ

2020/06/19 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر حكومي، الجمعة، باتصال مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواطن أصيب بقنبلة "دخانية" في وجهه سابقاً، مبيناً أن الاتصال جاء من أجل توفي...

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