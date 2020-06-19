مليونا دولار... وزير النفط العراقي يصدر توجيها عاجلا

2020/06/19 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الجمعة، توجيها لشركة نفط الوسط، يتعلق بخلية الأزمة الصحية في محافظة واسط....

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