المركزي الأوروبي يحذر قادة أوروبا من تراجع هائل في الاقتصاد

2020/06/19 | 17:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت وكالة “رويترز”، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الاقتصاد الأوروبي يشهد “تراجعا” هائلا، ودعت الاتحاد للتحرك لقيادة الانتعاش.وألقت لاغارد كلمتها على اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للنقاش حول كيفية تصميم التعافي من الأزمة.وقالت لاغارد للاجتماع وفقا للمصادر، إن “اقتصاد الاتحاد […]

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