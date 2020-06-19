الشركات الصينية تستعد لترك “وول ستريت”… ما هي وجهتها المقبلة؟

2020/06/19 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… مع تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن على خلفية ملف أزمة كورونا والحرب التجارية المستعرة بين البلدين قبل نحو عامين من الآن، تواجه شركات صينية مدرجة في “وول ستريت” خطر الخروج من سوق المال الأميركي ما جعل الكثير منها يفكر في وجهتها المقبلة.ويشير تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إلى أن العديد من تلك […]

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