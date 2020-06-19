الخارجية الصينية تؤكد عدم وجود أسرى حرب هنود في البلاد

2020/06/19 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيانغ، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد حاليا جنود هنود قيد الاعتقال في البلاد.وقال ليجيانغ، خلال مؤتمر صحفي، “وفقا لمعلوماتي، في الوقت الحاضر، لا يوجد لدى الجانب الصيني، ممثلون [عسكريون] من الطرف الهندي”.وذكرت صحيفة “هندو” في وقت سابق، نقلا عن مصدر أمني، أن الصين أفرجت […]

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