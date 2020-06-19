تعرض منزل مدير شرطة قضاء القرنة لدكة عشائرية

2020/06/19 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة نفذت عشيرة في قضاء القرنة شمال البصرة اليوم الجمعة، "دكة عشائرية" على منزل مدير شرطة، على خلفية مقتل 3 من ابنائهم الذين تورطوا بخطف مقاول، بعد اشتباكهم مع رجال الشرطة في المدينة.وقال ناشطون على مواقع إنه "بعد مقتل 3 أشخاص في البصرة نتيجة اشتباكهم مع رجال الشرطة بسبب اختطافهم أحد المقاولين في المدينة، قامت عشيرة المقتولين بتنفيذ (دكة عشائرية) على منزل مدير شرطة ناحية الإمام الصادق في قضاء القرنة".وأضاف المصدر أن "مجموعة من عشيرة أحد الخاطفين المقتولين ، نفذت هجوماً اليوم على منازل تعود لعشيرة الضابط الذي قام بعملية تحرير المقاول المختطف" مطالبين " بتسليم الضابط الذي قتل ابنهم او إعلان البراءة منه".وكانت عصابة قد اختطفت أحد المقاولين قبل أيام، لتشتبك مع رجال الأمن الذين اعترضوا طريقهم، ليرد أفراد العصابة بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل مجموعة من أفرادها، ليتم على إثر ذلك تحرير المختطف من براثن خاطفيه.ويشهد شمال مدينة البصرة الجنوبية، نزاعات ودكات عشائرية على مدار السنة، تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة فضلاً عن الخفيفة، غالبا مايسقط جراءها قتلى وجرحى من الطرفين أو حتى من المدنيين.

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