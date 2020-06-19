حصيلة فيروس كورونا حتى الساعة

2020/06/19 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 454,101 شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول، وفق تعداد لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" استنادا إلى معلومات رسمية حتى الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش اليوم.وسجلت رسميا أكثر من 8,504,890 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,927,100 شخص على الأقل.ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 118,435 وفاة من أصل 2,191,200 إصابة.وشفي ما لا يقل 599,115 شخصًا.بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا بالوباء هي البرازيل مع 47,748 وفاة من أصل 978,142 إصابة تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 42,288 وفاة من أصل 300,469 إصابة ثم إيطاليا مع 34,514 وفاة (238,159 إصابة)، وفرنسا مع 29,603 وفيات ( 195,142 إصابة).وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب "وكالة الصحافة الفرنسية" من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.وبسبب عمليات تصحيح الأرقام التي تجريها السلطات الوطنية أو النشر المتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات في الساعات الـ24 الماضية مع أرقام اليوم السابق.

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