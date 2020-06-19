2020/06/19 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب رئيس الوزراء يتصل بالمواطن حيدر ال مرجان الذي اصيب بدخانية في وجهه سابقا لتوفير الامكانيات لعلاجه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 17:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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