2020/06/19 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت قيادة عمليات بغداد، قائدها السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، الذي توفي نتيجة أزمة صحية.

وأكدت القيادة في بيان، ان التميمي الذي توفي بعد تدهور وضعه الصحي، عقب نقله الى تركيا، نتيجة إصابته بنزيف في الدماغ بالخامس والعشرين من الشهر الماضي، أكدت انه كان قائدا مهنيا مخلصا وشجاعا ونزيها، طوال فترة خدمته، إضافة الى تصديه للمسؤولية في مواقع مختلفة لمكافحة الإرهاب، وبناء الجيش بعد العام الفين وثلاثة.

من جهته وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإرسال طائرة خاصة عسكرية لنقل جثمان الفقيد الى بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تنعى قائدها السابق عبد الحسين التميمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تنعى قائدها السابق عبد الحسين التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).