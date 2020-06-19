ائتلاف الوطنية يستنكر الاعتداءات التركية والإيرانية ويجدد دعوته للجوء الى الحوار

2020/06/19 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر ائتلاف الوطنية الاعتداءات التركية والايرانية للسيادة العراقية مجددا دعوته للجوء الى الحوار.

فيما طالب الحكومة بالتحرك العاجل لإيقاف تلك الاعتداءات، واوضح الائتلاف في بيان صحفي، ان تواجد فصائل مسلحة تتخذ من الاراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أمر غير مقبول وعلى الحكومة الإسراع في علاجه.

كما جدد الائتلاف دعوته الى الجلوس حول طاولة حوار مشتركة من اجل حلحلة الخلافات القائمة ووضع الحلول المناسبة لها.

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