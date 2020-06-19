وزارة الكهرباء توجه رسالة للحكومات المحلية والمحافظين

2020/06/19 | 18:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، رسالة إلى المحافظين والحكومات المحلية، فيما شددت على أنها وزارة اتحادية مركزية تعمل حكومياً وتنفيذياً وإدارياً من خلال توجيهات رئيس الوزراء.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها “تود أن تعلم جميع الجهات الرقابية والتشريعية والحكومات المحلية انها وزارة إتحادية مركزية تعمل حكومياً وتنفيذياً وإدارياً […]

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