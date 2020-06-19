2020/06/19 | 18:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء خمسة مصابين بكورونا في دهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء خمسة مصابين بكورونا في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).