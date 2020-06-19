ألمانيا: الاتفاق النووي هو أفضل وسيلة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط

2020/06/19 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني، وتعتبره الأمثل لمنع التصعيد في الشرق الأوسط”.وذكر برغر، خلال إيجاز إعلامي عقده في برلين، “إن ألمانيا تلتزم التزاما كاملا بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا توجد تغييرات في هذا الأمر.لقد أسفنا […]

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