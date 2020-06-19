مع تفشي فيروس كورونا وارتفاع الإصابات.. وزير الصحة في وسط تجمع من المواطنين يفتتح مستشفى(صور)

2020/06/19 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استغرب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر وزير الصحة يفتتح مستشفى في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط تجمع كبير من الموظفين والحماية والنواب في ظل تفشي وباء كورونا في العراق.وتداول الناشطون الصور، باستغراب من عدم الانتباه إلى خطر الجائحة وإصرار وزارة الصحة على منع التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لكن […]

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