بريطانيا تسجل 173 وفاة وأكثر من 1300 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/19 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل 173 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل...





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