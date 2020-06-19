الهند.. أكثر من 13 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/19 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية في الهند اليوم الجمعة، تسجيل 13500 حالة إصابة جديدة خلال الـ24...





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