الكهرباء تطلب من الحكومات المحلية الالتزام بالحصة المقررة لكل محافظة

2020/06/19 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

طالبت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، الحكومات المحلية الألتزام بالحصة المقررة لكل محافظة.

وذكر اعلام الكهرباء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الوزارة تود أن تعلم جميع الجهات الرقابية والتشريعية والحكومات المحلية انها وزارة إتحادية مركزية تعمل حكومياً وتنفيذياً وإدارياً من خلال توجيهات مجلس الوزراء، وإنها ملزمة بتقديم الخدمة للمواطنين في عموم العراق، وإن مشاريعها وبناها التحتية والأستراتيجية لا تخضع لأي قرارات غير الحكومة المركزية".

وبحسب البيان طالبت وزارة الكهرباء المحافظين والحكومات المحلية بـ"ضرورة الألتزام بقرارات الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات بشأن الإلتزام بالحصة المقررة لكل محافظة وان عدم الألتزام يأثر سلباً على باقي حصص المحافظات الاخرى، وأن أجهزة الحماية (تحت الذبذبة ) الموضوعة في بعض المحطات والمحولات والخطوط هو لحماية عموم المنظومة الكهربائية من الأنهيار وخروج الاحمال عن السيطرة".

وأوضح البيان، أن "إنشاء اي محطة توليدية او تحويلية او إنشاء خطوط ناقلة للطاقة في محافظة معينة لا يعني أن تلك المحطة وإنتاجها وتحويلها هي مخصصة لتلك المحافظة فقط، وانما هي ملك لجميع الشعب العراقي ومحافظاته، وأن ملاكات الوزارة ومنتسبيها يعملون وفق برنامج حكومي مقر من قبل الحكومة المركزية وان مؤشرات تقييم الأداء للعاملين وتغييرهم هو من صلاحيات الوزارة الأتحادية".

وأشار بيان الكهربا إلى أنه "في الوقت الذي تستنفر فرق صياناتنا العاملة على مدار اليوم رغم جائحة كورونا وتحديات الوضع الاقتصادي وعدم إقرار الموازنة لمعالجة اي طواريء يحصل على الشبكة الكهربائية أو محطاتها التوليدية والثانوية، نشيد فيه بتعاون الحكومات المحلية والمحافظين المحترمين بدعم جهود الوزارة ونطالب التزامهم بالحصص المقررة لمحافظاتهم بغية أن لايأثروا سلباً على بقية المحافظات والحفاظ على المنظومة الكهربائية من الانهيار بسبب زيادة الأحمال".

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