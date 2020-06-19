كوجر: إعادة صياغة سلم الرواتب يسهم في عدم استقطاع رواتب الموظفين

2020/06/19 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت اللجنة المالية النيابية ان الازمة المالية بالإمكان تجاوزها من خلال احداث إصلاحات حقيقية وإعادة صياغة سلم الرواتب والقضاء على التمايز بين رواتب الموظفين بين وزارة ووزارة أخرى وبين المؤسسات الحكومية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان مجلس الخدمة الاتحادي عليه إعادة صياغة وترتيب سلم الرواتب من اجل تجاوز الازمة المالية وعدم استقطاع رواتب الموظفين.

وأضاف ان مجلس الخدمة وفي حال أجرى إعادة الصياغة على سلم رواتب الموظفين فإنه سيخلق تناسبا وانسجاما بين جميع الرواتب من دون وجود أي فوارق وتمايز بين الموظفين العاملين في وزارة النفط ووزارة الزراعة على سبيل المثال.

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